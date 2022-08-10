Emirhan İlkhan Torino'da

Teknoloji

Siber güvenlikte 9 sıra yükseldik

Dijitalleşme ile birlikte artan siber tehditler sonrası bu konudaki güvenlik ve teknolojiler de gelişmeye başladı. Siber güvenlik alanında Türkiye’nin dünya genelinde 9 sıra yükseldiğini söyleyen Kron İş Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, “Türkiye, dünyada 11’inci sıraya, Avrupa’da ise 6’ncı sıraya çıktı” diye konuştu.