Emirhan İlkhan Torino'da

Beşiktaş genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun 4.5 milyon euro karşılığında transfer olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."
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Profesyonel Futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Transfer Görüşmeleri Hakkındahttps://t.co/tllATmkxRk pic.twitter.com/BPAzgDL4W7
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