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Emrah Başsan'dan Galatasaray ve şampiyonluk sözleri

Galatasaray'ın Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Emrah Başsan yenildikleri için üzgün olduklarını söylerken eski takımı Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumlu futbolcu Emrah Başsan, Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.

Erzurumlu futbolcu Emrah Başsan, Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.

Galatasaray'a yenildikleri maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emrah Başsan, mağlubiyete üzüldüklerini belirtirken eski takımı Galatasaray ile ilgili de konuştu.

İşte Emrah Başsan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Bol pozisyona giriyoruz ama gol atamadıktan sonra yeniliyoruz, kimseye bir şey ispatlayamıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Bu kadar pozisyona girip atamayınca biraz baskı yaratıyor.Çok üzgünüz ama diyecek bir şey yok. Galatasaray’ın mücadelesini tebrik ediyor ve onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

Galatasaray'da Emre Akbaba korkusu
Galatasaray'da Emre Akbaba korkusu

Galatasaray-Erzurumspor maçının ilk yarısının son dakikalarında sakatlık geçiren Emre Akbaba'nın durumuyla ilgili olarak futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den sarı kırmızılı taraftarları korkutan bir açıklama geldi.Devre arasında mücadeleyi yorumlayan Dilmen, "İnşallah Emre Akbaba'nın tarak kemiğinde çatlak yoktur" ifadelerini kullandı. Tarak kemiği çatlamalarında 4-6 haftayı bulan tedavi süreçleri olabiliyor.Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu

Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu
Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu

Galatasaray-Erzurumspor maçının 41. dakikasında Garry Rodrigues, Erzurumlu futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar bu pozisyona penaltı itirazlarında bulunurken Alper Ulusoy devam kararı verdi.Pozisyonun devamında Erzurumspor korner atışı kazanırken VAR, tartışmalı pozisyonu incelemeye başladı. Ulusoy, VAR incelemesinden sonra pozisyonu izlemeye gitmedi ve oyunu devam ettirdi.Konuyla ilgili futbol yorumcusu Alp Pehlivan, "41. dakikada Garry Rodrigues'e yapılan müdahale net penaltı. Hadi Alper hoca görmedi diyelim, VAR neden oyunu durdurdu ve Hüseyin Göçek hoca ile aralarında ne konuşma geçti. Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.Rıdvan Dilmen: İyi hakem değilsinizSen bakıyorsun iki göz, VAR bakıyor dört göz. Bu pozisyon tartışılmaz. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR niye var? Hakem bunu görmeyebilir diye var. VAR'ı uygulayacaksınız. Eğer bu pozisyon sizin standartlarınıza göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz.Galatasaraylı futbolcuların penaltı beklediği bu pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra devam kararı verildi. pic.twitter.com/pyCsaxfohZ&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Eylül 2018

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