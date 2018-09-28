Emrah Başsan'dan Galatasaray ve şampiyonluk sözleri
Galatasaray'ın Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Emrah Başsan yenildikleri için üzgün olduklarını söylerken eski takımı Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'a yenildikleri maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emrah Başsan, mağlubiyete üzüldüklerini belirtirken eski takımı Galatasaray ile ilgili de konuştu.
İşte Emrah Başsan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Bol pozisyona giriyoruz ama gol atamadıktan sonra yeniliyoruz, kimseye bir şey ispatlayamıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Bu kadar pozisyona girip atamayınca biraz baskı yaratıyor.Çok üzgünüz ama diyecek bir şey yok. Galatasaray’ın mücadelesini tebrik ediyor ve onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."
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