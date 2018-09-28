Emrah Başsan'dan Galatasaray ve şampiyonluk sözleri

Galatasaray'a yenildikleri maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emrah Başsan, mağlubiyete üzüldüklerini belirtirken eski takımı Galatasaray ile ilgili de konuştu.

İşte Emrah Başsan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bol pozisyona giriyoruz ama gol atamadıktan sonra yeniliyoruz, kimseye bir şey ispatlayamıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Bu kadar pozisyona girip atamayınca biraz baskı yaratıyor.Çok üzgünüz ama diyecek bir şey yok. Galatasaray’ın mücadelesini tebrik ediyor ve onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

Galatasaray'da Emre Akbaba korkusu Galatasaray-Erzurumspor maçının ilk yarısının son dakikalarında sakatlık geçiren Emre Akbaba'nın durumuyla ilgili olarak futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den sarı kırmızılı taraftarları korkutan bir açıklama geldi.Devre arasında mücadeleyi yorumlayan Dilmen, "İnşallah Emre Akbaba'nın tarak kemiğinde çatlak yoktur" ifadelerini kullandı. Tarak kemiği çatlamalarında 4-6 haftayı bulan tedavi süreçleri olabiliyor.Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu