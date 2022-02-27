Emre Belözoğlu için Fatih Terim benzetmesi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Emre Belözoğlu’nun çok iyi bir birikime sahip olduğunu belirten Sami Uğurlu, genç teknik adamın yeni Fatih Terim olabileceğini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Sami Uğurlu'nun Emre Belözoğlu hakkındaki yorumları şöyle;

"Kesinlikle yeni Fatih Terim olabilir. Futbol oynadığında belki çok insan onu agresif buldu öyle tanıdı ama teknik direktörlük hayatında daha olgun, daha doğru hareket eden, doğru işler yapan kaliteli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok daha fazla geliştirebileceğini her gün üzerine koyacağını net olarak ortaya koyuyor.”

Sami Uğurlu

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