Emre Belözoğlu ikide iki yaptı

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. İki kez fileleri havalandıran Berkay, böylece Başakşehir kariyerindeki ilk gollerini atmış oldu.

Antalyaspor'un tek golünü 90+4. dakikada Ghacha attı.

AA Berkay benzer iki gole imza attı.

Başakşehir ilk kez iki maç üst üste kazandı

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup eden Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı ve puanını 12'ye yükseltti.

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Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olduğu Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

SPOR Olimpiyat'ta kazanan yok



