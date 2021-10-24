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Emre Belözoğlu ikide iki yaptı

Başakşehir, Berkay Özcan'ın attığı gollerle Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu ikide iki yaptı
Emre Belözoğlu maç boyunca kenardan oyuncularına uyarılarda bulundu.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. İki kez fileleri havalandıran Berkay, böylece Başakşehir kariyerindeki ilk gollerini atmış oldu.

Antalyaspor'un tek golünü 90+4. dakikada Ghacha attı.

Berkay benzer iki gole imza attı.
AA
Berkay benzer iki gole imza attı.

Başakşehir ilk kez iki maç üst üste kazandı

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup eden Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı ve puanını 12'ye yükseltti.

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olduğu Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.


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