Emre Belözoğlu'ndan Perotti açıklaması: Maç oynamayınca Roma bize ödeme yapıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Transfer limitlerinde artıdayız"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplere bildirdiği limitlerde şu anda artıda olduklarını kaydeden Emre Belözoğlu, "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Tüm bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu hafta belirleyici olacak" diye konuştu.

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"UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok"

UEFA ile yapmış oldukları anlaşmalarda hiçbir sorun olmadığını belirten Emre Belözoğlu, önlerindeki süreçte Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza alma durumunun olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu an bizim UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."

"Perotti'nin kontratı Fenerbahçe'ye yük olmayacak şekilde"

Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesi ile ilgili bilgiler veren Emre Belözoğlu, oyuncuyla garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıklarını dile getirerek "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme" şeklinde konuştu.

"Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz"





Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin her kuruşunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncunun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tutacak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir anlaşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında 5 maç üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Roma'dan alıyor. Karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma yaptık oyuncuya inandığımız için ama futbolda bunlar var. O riskleri göz ardı edemezdik. Sakatlık geçmişi olan, bu anlamda talihsiz bir oyuncu. Devamlı oynasa takım için çok farklı olacağını düşünüyorum ama bu sakatlık kolay değildir. Ben de Fenerbahçe'ye geldiğimde 'kronik sakat Emre'yi aldılar' denmişti. Futbolda 2 artı 2 bazen 4 etmiyor. Kulübün hakkını her anlamda gözetiyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz kulübün hakkını savunacak reaksiyonlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.