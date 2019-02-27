ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Emre Taşdemir'den Hatayspor maçında dikkat çeken performans

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna bedelsiz bir şekilde dahil ettiği Emre Taşdemir, Hatayspor ile oynanan rövanş karşılaşmasında 2 asist yaptı ve taraftarlarının alkışını aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Taşdemir, Hatayspor maçında takımının attığı 2 golde asisti yapan isim oldu.

Emre Taşdemir, Hatayspor maçında takımının attığı 2 golde asisti yapan isim oldu.

Fotoğraf: Eren Bozkurt

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Türkiye Kupası rövanş maçına Emre Taşdemir'in performansı damga vurdu.

Kupada Nagatomo'nun yerine forma giyen 23 yaşındaki futbolcu yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekti. Savunmada da önemli müdahalelerde bulunan milli oyuncu için sosyal medyada yüzlerce tweet atıldı.

İşte Emre Taşdemir'in yaptığı asistler ve milli oyuncu için yazılan mesajlar;

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