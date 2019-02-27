Emre Taşdemir'den Hatayspor maçında dikkat çeken performans

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Türkiye Kupası rövanş maçına Emre Taşdemir'in performansı damga vurdu.

Kupada Nagatomo'nun yerine forma giyen 23 yaşındaki futbolcu yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekti. Savunmada da önemli müdahalelerde bulunan milli oyuncu için sosyal medyada yüzlerce tweet atıldı.

İşte Emre Taşdemir'in yaptığı asistler ve milli oyuncu için yazılan mesajlar;

Muğdat Çelik’in golü! pic.twitter.com/iluOZ9Piew — Cimbom TV (@CimbomTV_) 27 Şubat 2019

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Emre Taşdemir’in asistiyle Emre Akbaba’nın farkı 2’ye çıkaran golü! pic.twitter.com/TWKTsle2SK — Cimbom TV (@CimbomTV_) 27 Şubat 2019

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Emre Akbaba müthiş gol attı..👏👏Sahanın en iyisi Emre Taşdemir’in asistlerini unutmayalım tabi ki👍 — Evren TURHAN (@evrturhan) 27 Şubat 2019

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Emre Taşdemir... 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Volkan Yılmaz (@_vlknylmz) 27 Şubat 2019

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Alex telles değil "Emre Taşdemir" arkadaşlar yemin ederim çok güveniyordum iyi ki aldılar diye acayip mutlu olmuştum yürü be Emre daha iyi olacaksın eminim ben #EmreTaşdemir taş gibi sol bek — Galatasaray (@_FOrVeT_) 27 Şubat 2019

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Sakatlık, kaza bela olmazsa Emre Taşdemir çok iyi yerlere gelecek... — scofield 👊🏿 (@sco1905) 27 Şubat 2019

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