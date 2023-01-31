Enner Valencia dünya yıldızlarını geride bıraktı

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol atan Enner valencia, Fenerbahçe forması altında toplamda 48. golüne ulaştı. Ekvadorlu forvet, 3 gol daha atarsa sarı-lacivertli formasıyla 50 golü bulunan Fernandao'yu geçerek kulüp tarihinin en golcü 10. oyuncusu olacak.

33 yaşındaki futbolcu, 25 gollü Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın ardından Avrupa liglerinde en çok gol atan 2. isim oldu. Süper Lig'de 19 gol atan Valencia, Tottenham'dan Kane, Barcelona'dan Lewandowski, PSG'den Mbappe gibi yıldızları geride bıraktı.

Valencia, ortalama 61 dakikada bir gol atarak Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Bu arada ülkesinin basınına konuşan Ekvadorlu golcü, "Çok iyi 2 teklif aldım ve antrenöre gösterdim. Kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum" dedi.