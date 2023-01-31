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Spor

Enner Valencia dünya yıldızlarını geride bıraktı

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, 25 gollü Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın ardından Avrupa liglerinde en çok gol atan 2. isim oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:22 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Enner Valencia, Kasımpaşa maçında 4 gol attı.

Enner Valencia, Kasımpaşa maçında 4 gol attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol atan Enner valencia, Fenerbahçe forması altında toplamda 48. golüne ulaştı. Ekvadorlu forvet, 3 gol daha atarsa sarı-lacivertli formasıyla 50 golü bulunan Fernandao'yu geçerek kulüp tarihinin en golcü 10. oyuncusu olacak.


Avrupa'da ikinci sırada

33 yaşındaki futbolcu, 25 gollü Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın ardından Avrupa liglerinde en çok gol atan 2. isim oldu. Süper Lig'de 19 gol atan Valencia, Tottenham'dan Kane, Barcelona'dan Lewandowski, PSG'den Mbappe gibi yıldızları geride bıraktı.


Zirve Valencia'nın

Valencia, ortalama 61 dakikada bir gol atarak Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Bu arada ülkesinin basınına konuşan Ekvadorlu golcü, "Çok iyi 2 teklif aldım ve antrenöre gösterdim. Kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum" dedi.



#Enner Valencia
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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