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Erciyes İdmangücü'nün zirve keyfi

Erciyes İdmangücü'nün zirve keyfi

17:277/04/2025, Pazartesi
IHA
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Erciyes İdmangücü'nün maçtaki 11'i
Erciyes İdmangücü'nün maçtaki 11'i

Erciyes İdmangücü, Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu'nda deplasmanda Büyük Toramanspor'u mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Erciyes İdmangücü, rakibi Büyük Toramanspor’u 2-1 mağlup etti. Erciyes İdmangücü bu skorla grupta zirveye yerleşti.


Stat:
Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler:
Furkan Emre Arslan, Özge Özkul, Mustafa Berat Küçük

Büyük Toramanspor:
Muhammed Enes Yıldız, İbrahim Muasa Bazar, Uğur Kahriman (Bahri Süren dk. 49), Mustafa Karakavak (Turgay Aktaş dk. 67), Mustafa Aydın, Mükremin Bayrak, Ebubekir Sain, Kadir Aydoğdu (Seyit Pakır dk. 60), Tahsin Eraslan, İlkay Karakoç, Serhat Paker (Eray Yelken dk. 81)

Erciyes İdmangücü:
Mehmet Atalay, Ali Bayat, Emre Yıldırım, Ahmet Arsoy (Halil İbrahim Erol dk. 78), Durdu Mehmet Göksel (Aşkın Okur dk. 44), Onur Dökmeci, İbrahim Özdin (İbrahim İmrağ dk. 90), Muhammed Tolga Şahin, Murat Tahmaz (Mustafa Kalaycı dk. 90), Serhat Özdemir, Avni Gümüştepe (Ali Çağlıöksüz dk. 78)

Goller:
Mükremin Bayrak (dk. 45 2) (Büyük Toramanspor), Murat Tahmaz (dk. 38), Muhammed Tolga Şahin (dk. 74) (Erciyes İdmangücü)



#Erciyes İdmangücü
#Büyük Toramanspor
#Kayseri 2. Amatör Küme

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