Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Ergin Ataman Yunanistan'da yaşanan rezilliğe isyan etti: Kimse benim ülkeme küfür edemez

Ergin Ataman Yunanistan'da yaşanan rezilliğe isyan etti: Kimse benim ülkeme küfür edemez

09:312/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ergin Ataman, Yunanistan'da şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Ergin Ataman, Yunanistan'da şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi.

Ergin Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi" ifadelerini kullandı.


Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar" diye konuştu.


Play-off serisinde durumun 1-1'e geldiği mücadeleden önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı.


Serinin üçüncü maçı, 4 Haziran Çarşamba günü OAKA'da yapılacak.




#Yunanistan
#Olympiakos
#Ergin Ataman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TZOB GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR AÇIKLADI: Kurban Bayramı’nın ekonomiye katkısı nedir? Büyükşehirlerde hisse bedeli ne kadar?