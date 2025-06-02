Ergin Ataman Yunanistan'da yaşanan rezilliğe isyan etti: Kimse benim ülkeme küfür edemez

Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi" ifadelerini kullandı.