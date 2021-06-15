Erken finalde kazanan Fransa oldu Fransa ve Almanya, EURO 2020'de ilk maçlarına çıktı. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşma Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Haber Merkezi 15 Haziran 2021, 23:50 Son Güncelleme: 16 Haziran 2021, 00:01 Yeni Şafak