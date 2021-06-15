Spor Erken finalde kazanan Fransa oldu
FUTBOL FUTBOL

Erken finalde kazanan Fransa oldu

Fransa ve Almanya, EURO 2020'de ilk maçlarına çıktı. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşma Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erken finalde kazanan Fransa oldu
Fransalı futbolcuların gol sevinci.

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmadan Fransızlar, 20'nci dakikada Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

F Grubu'nda ikinci maçlar öncesinde Fransa ve Portekiz'in 3'er puanı bulunuyor.

Gruptaki 2'nci maçlarda Fransa, 19 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Aynı gün oynanacak Portekiz-Almanya maçının başlama saati ise 19.00 olacak.

Abone Ol Google News
Müthiş maçtakazanan Fransa

Müthiş maçta
kazanan Fransa

İki favorinin karşılaştığı maçta kazanan Fransa oldu.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti

​Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maça Ronaldo damga vurdu.
Aşılamadagünlük rekor

​Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı.

Gol kralı <br>Fenerbahçe'de

Gol kralı
Fenerbahçe'de

Bundesliga 2'de gol kralı olan futbolcu imzayı attı.

​Türkiye'nin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması.

​Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için" diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.