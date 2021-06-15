Erken finalde kazanan Fransa oldu

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmadan Fransızlar, 20'nci dakikada Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
F Grubu'nda ikinci maçlar öncesinde Fransa ve Portekiz'in 3'er puanı bulunuyor.
Gruptaki 2'nci maçlarda Fransa, 19 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Aynı gün oynanacak Portekiz-Almanya maçının başlama saati ise 19.00 olacak.
⚽GOLL! Matt Hummels topu kendi ağlarına gönderiyor ve Fransa, Almanya karşısında öne geçiyor. #EURO2020 #FRA #GER pic.twitter.com/lT1wuSPHcg
⚽GOLL! Matt Hummels topu kendi ağlarına gönderiyor ve Fransa, Almanya karşısında öne geçiyor. #EURO2020 #FRA #GER pic.twitter.com/lT1wuSPHcg— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2021