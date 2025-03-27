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Ernest Muçi Mario Gomez’den sonra ilk peşinde

Ernest Muçi Mario Gomez’den sonra ilk peşinde

11:4627/03/2025, Perşembe
IHA
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Ernest Muçi
Ernest Muçi

Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Mario Gomez’in ardından Süper Lig’de bir sezonda Galatasaray’a iki maçta da gol atan ilk siyah-beyazlı futbolcu olmak istiyor. Gomez, 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılılara karşı her iki müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Golcü futbolcularının formsuzluğu sonrası orta sahalarından daha fazla skor katkısı almaya başlayan siyah-beyazlılarda Arnavut futbolcu Ernest Muçi, sarı-kırmızılılar karşısında bir ilki yaşamak istiyor.


Mario Gomez’den sonra ilk peşinde

Sakatlığı sonrası form tutmaya başlayan Muçi, ligin ilk devresinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 2-1 kaybedilen mücadelede takımının tek golünü kaydetmişti. 24 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görev vermesi halinde Galatasaray ağlarını bir kez daha sarsarak Mario Gomez’in ardından Süper Lig’de bir sezonda sarı-kırmızılı takıma iki maçta da gol atan ilk futbolcu olmak istiyor.


Gomez, 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda 1-0, iç sahada da 2-1 kazanılan maçlarda gol sevinci yaşamayı başarmıştı.


Ernest Muçi, bu sezon 21 Süper Lig karşılaşmasında 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Muçi’nin, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda da 1’er golü bulunuyor.





#Beşiktaş
#Ernest Muçi
#Mario Gomez

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