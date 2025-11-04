Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Erol Bulut'un 'casusluk' suçlamasına Başakşehir'den cevap geldi

Erol Bulut'un 'casusluk' suçlamasına Başakşehir'den cevap geldi

14:254/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

Antalayaspor Teknik Direktör Erol Bulut'un, Eyüpspor maçı sonrası kulüp içindeki taktik bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddiası üzerine Başakşehir Kulübü'nden yanıt geldi.

RAMS Başakşehir Kulübü, Eyüpspor-Antalyaspor müsabakasının ardından teknik direktör Erol Bulut'un kulüp içindeki taktik bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirtti.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:


"Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan teknik direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır. İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz."


Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün oynanan Eyüpspor müsabakasının ardından "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış." ifadelerini kullanmıştı.



#Başakşehir
#Erol Bulut
#Nuri Şahin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurumda ve ilçelerde kaç konut yapılacak? TOKİ sosyal konut Erzurum’da nereye yapılacak?