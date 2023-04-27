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Spor

Ersan Martin'e eski takım arkadaşından özel davet

Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başlayan eski takım arkadaşı Ersan Martin'i takımının maçına davet etti.

10:40 . 27/04/2023 Perşembe
DHA
Ersan Martin ile stadyumda hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ersan Martin ile stadyumda hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yanı sıra Ege'de Göztepe, Denizlispor ve Manisaspor'da uzun yıllar görev yapıp Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersan Martin'i takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı.


Denizlispor'da gurbetçi golcü Ersan Martin'le birlikte uzun süre forma giyen Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başlayan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti.


43 yaşındaki Ersan Martin, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kuşadası Özer Türk Stadı'nda geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.






#Ersan Martin
#Levent Kartop
#Kuşadasıspor
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