PFDK’ya sevk edilmesiyle alakalı olarak da konuşan Başkan Doğan, “Trabzonsporlu olmak, her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Sağ olsunlar bize yine bir ilk yaşattılar. Önemli değil. Başkanlığım sürece herkese hak ettiği yerde hak ettiği cevabı verdim. Vermeye de devam edeceğim. Trabzonspor’un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor’un mücadelesi yıllardır devam ediyor. Devam da edecektir. Trabzonspor efsanesi oluşturulurken de bu böyleydi, şu anda da böyle. Üzülerek söylüyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır. Ama tüm Trabzonsporlular bir arada olduğu müddetçe bi şekilde bu işlerin içinden çıkmayı başardık. Bundan sonra da bu durumlarla baş etmeye devam edeceğiz. Hakem hatalarıyla ilgili olarak bundan sonra da takibimiz devam edecek. Gerektiği yerde gerekeni söylemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un eski kalecisi Tolga Zengin olayına da değinen Ertuğrul Doğan, “Ben Tolga Zengin kardeşimizle konuştum. Yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını konuştuk. Konuyla ilgili bizim tarafımıza da bilgi vermesini istedim. Tolga, duruşuyla Trabzonluluğuyla her zaman Trabzon’un hakkını savunmuştur. Ama böyle şeyler her zaman bizim hakkımızın savunulduğu zaman insanların başına geliyor. Rakiplerin buna benzer durumlarda yapılan yorumlarının bir karşılığı olmuyor. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi burada da yanlı bir durum söz konusu oluyor. Biz, camia olarak yaşanan durumu şiddetle kınıyoruz. Bir yerde Trabzonspor’un da yayıncı kurula cevabı olacaktır” ifadelerini kullandı.