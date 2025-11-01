Trendyol Süper Lig'in dev randevusu Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde tansiyon çok erken yükseldi. Maçın henüz 25. dakikasında, Trabzonsporlu Zubkov'un kullandığı köşe vuruşu sırasında top, ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın koluna temas etti. Müsabakanın hakemi Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Peki, Gabriel Sara’nın pozisyonu penaltı mı? İşte sorunun cevabı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
Maçın 25. dakikasında Zubkov'un kullanıldığı korner atışında top Gabriel Sara'nın eline temas etti. Trabzonsporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.
VAR’dan gelen talimat doğrultusunda hakem Cihan Aydın devam kararını verdi.
Gabriel Sara'nın o pozisyonu penaltı mı?
Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;
El doğal konumda, genişleme yok , bariyer olarak kullanılmıyor.!"