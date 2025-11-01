Yeni Şafak
Gabriel Sara'nın o pozisyonu penaltı mı? Galatasaray - Trabzonspor maçındaki karar tartışma konusu oldu

20:401/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında Gabriel Sara'nın el pozisyonu penaltı tartışmalarına yol açtı.
Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında Gabriel Sara'nın el pozisyonu penaltı tartışmalarına yol açtı.

Trendyol Süper Lig'in dev randevusu Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde tansiyon çok erken yükseldi. Maçın henüz 25. dakikasında, Trabzonsporlu Zubkov'un kullandığı köşe vuruşu sırasında top, ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın koluna temas etti. Müsabakanın hakemi Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Peki, Gabriel Sara’nın pozisyonu penaltı mı? İşte sorunun cevabı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.


Maçın 25. dakikasında Zubkov'un kullanıldığı korner atışında top Gabriel Sara'nın eline temas etti. Trabzonsporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.


VAR’dan gelen talimat doğrultusunda hakem Cihan Aydın devam kararını verdi.


Gabriel Sara'nın o pozisyonu penaltı mı?

Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;

Deniz Ateş Bitnel:
"Sara'nın eline temas eden top için devam kararı doğru...!

El doğal konumda, genişleme yok , bariyer olarak kullanılmıyor.!"

Aleks Taşçıoğlu:
‘’Devam kararı doğru. Sara’nın eli doğal konumda.’’
Mark Clattenburg:
''Top kısa mesafeden geldi, kol doğal pozisyonda. Devam kararı doğru.''


