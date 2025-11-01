Büyük sürpriz: Galatasaray taraftarının sevgilisi Trabzonspor derbisine geliyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçında tribünde olacak
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı dev derbiye saatler kala, Rams Park tribünlerinde büyük bir sürpriz yaşanacak. Sarı-kırmızılı camianın efsaneleşmiş, kupa avcısı eski bir yıldızı, bu kritik karşılaşmayı izlemek üzere Türkiye'ye geliyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçına geliyor.
TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
Galatasaray'a yakın gazetecinin haberine göre, Belçikalı eski yıldız, ailesiyle birlikte Trabzonspor mücadelesini tribünden takip edecek.
Galatasaray'da 3 sezon oynayan ve 5 kupa kaldıran Mertens, sarı-kırmızılılarda 136 maçta 25 gol, 44 asistlik performans ortaya koymuştu.
