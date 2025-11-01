Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Büyük sürpriz: Galatasaray taraftarının sevgilisi Trabzonspor derbisine geliyor

Büyük sürpriz: Galatasaray taraftarının sevgilisi Trabzonspor derbisine geliyor

13:251/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçında tribünde olacak
Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçında tribünde olacak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı dev derbiye saatler kala, Rams Park tribünlerinde büyük bir sürpriz yaşanacak. Sarı-kırmızılı camianın efsaneleşmiş, kupa avcısı eski bir yıldızı, bu kritik karşılaşmayı izlemek üzere Türkiye'ye geliyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçına geliyor.

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Galatasaray'a yakın gazetecinin haberine göre, Belçikalı eski yıldız, ailesiyle birlikte Trabzonspor mücadelesini tribünden takip edecek.

Galatasaray'da 3 sezon oynayan ve 5 kupa kaldıran Mertens, sarı-kırmızılılarda 136 maçta 25 gol, 44 asistlik performans ortaya koymuştu.



#Galatasaray
#Trabzonspor
#Dries Mertens
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak, ne kadar?