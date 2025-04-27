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Eskişehirspor'dan bir taraftar rekoru daha

Eskişehirspor'dan bir taraftar rekoru daha

16:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
IHA
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Eskişehirspor BAL seyirci rekorunu güncelledi.
Eskişehirspor BAL seyirci rekorunu güncelledi.

Eskişehirspor, Akşehirspor ile oynadığı maçta 33 bin 247 taraftarıyla Bölgesel Amatör Lig (BAL) taraftar rekorunu bir kez daha kırdı.

BAL’da mücadele eden Eskişehirspor, Yeni Atatürk Stadyumu’nda Akşehirspor’u konuk etti. Siyah-kırmızılı ekip için büyük önem taşıyan maça taraftar adeta akın etti. Müsabaka tarihinden önce tüm biletler tükenirken, 33 bin 247 Eskişehirspor taraftarı tribünleri hınca hınç doldurdu. Tarihi karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig taraftar rekoru yeniden kırıldı. Eskişehirspor daha önce 15 Aralık 2024’te Manavgat Belediyespor maçında 30 bin 358 taraftarla elde ettiği kendi rekorunu geride bıraktı.

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