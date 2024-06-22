EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den geldi

Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk grup maçlarının en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede ay-yıldızlıların ilk golünü kaydeden Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" oylamasında zirvede yer aldı.