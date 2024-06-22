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Spor

EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den geldi

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçımızda Gürcistan ağlarını havalandıran Mert Müldür'ün bu golü, ilk maçların en güzel golü seçildi.

15:25 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
Mert Müldür, A Milli Takım'ın turnuvadaki ilk golünü kaydetti.
Mert Müldür, A Milli Takım'ın turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk grup maçlarının en iyisi seçildi.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede ay-yıldızlıların ilk golünü kaydeden Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" oylamasında zirvede yer aldı.


Aynı maçta millileri 2-1 öne geçiren golün sahibi Arda Güler, Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında gösterilmişti.

#Mert Müldür
#Gürcistan
#EURO 2024
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