Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Euroleague’in 28. haftasında Türk takımları 2’de 2 yaptı

Euroleague’in 28. haftasında Türk takımları 2’de 2 yaptı

13:5414/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes ile Virtus Bologna, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Şehmus Hazer (solda) ile Virtus Bologna oyuncusu Carsen Edwards (3) mücadele etti.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes ile Virtus Bologna, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Şehmus Hazer (solda) ile Virtus Bologna oyuncusu Carsen Edwards (3) mücadele etti.

Euroleague’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Panathinaikos’u, A. Efes de evinde Virtus Bologna’yı mağlup etti.

Euroleague’de 28. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda parkeden galip ayrıldı. A. Efes, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı 91-60’lık skorla mağlup etti üst üste 3. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko ise Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos’u deplasmanda Wade Baldwin’in son saniyesi basketiyle 85-83 yendi ve son 7. maçında galip geldi.

Ligde Fenerbahçe 20 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri 18’er galibiyetli Olympiakos ile Valencia Basket takip ediyor. Efes ise haftayı 9 galibiyetle 17. sırada tamamladı. Ligin son sırasında da 7 galibiyet bulunan ASVEL var.

Euroleague’de haftanın toplu sonuçları şöyle:

A. Efes: 91 - Virtus Bologna: 60

Maccabi Tel Aviv: 111 - Bayern Münih: 106

Olympiakos: 92 - Kızılyıldız: 86

Barcelona: 74 - Paris Basketball: 85

Valencia Basket: 82 - ASVEL: 67

Zalgiris Kaunas: 93 - Hapoel Tel Aviv: 82

Monaco: 102 - Baskonia: 92

Panathinaikos: 83 - Fenerbahçe: 85

Olimpia Milano: 78 - Dubai Basketball: 96

Partizan: 73 - Real Madrid: 77

#EuroLegaue
#Anadolu Efes
#Fenerbahçe Beko
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarımsal Destek ödemesi (mazot gübre desteği) yattı mı? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi 2026!