Everton Cenk Tosun'u almak için İstanbul'da

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun transferinde rakiplerin araya girme ihtimalinden çekindikleri için, transferi bitirmek üzere Türkiye'ye geldi.



İngiliz basınından Times'ta yer alan haberlere göre milli futbolcunun transferi için bir çok kulübün devrede olduğu ve oyuncunun Everton'a imzasıyla ilgili bir problemin yaşanmaması adına Steve Walsh'ın Türkiye'ye geldiği transferin de ödeme planının belirleneceği aktarıldı.

Sonraki satıştan pay isteniyor

Bu arada Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun transferinde sonraki satıştan pay istediği ve bu sebeple görüşmelerin uzadığı öğrenildi. Bilindiği üzere The Guardian, milli futbolcunun 25 milyon pound karşılığında Everton'a transfer olacağını iddia etmişti. Ancak iki kulüp arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay ile ilgili sıkıntıların giderilmesiyle ilgili çalışma yürütüldüğü aktarıldı.