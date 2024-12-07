Premier Lig'in 15. haftasında Everton ile Liverpool arasında oynanması gereken Merseyside derbisi ertelendi.
İngiltere Premier Lig 15. haftasında Everton evinde Liverpool’u konuk edecekti. Bugün saat 15.30’Da oynaması beklenen maçın ertelendiği açıklandı. Peki, Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
Premier Lig'in 15. haftasında Everton ile Liverpool arasında oynanması gereken Merseyside derbisi ertelendi.
Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Saat 15:30'da Goodison Park'ta oynanması gereken mücadele için Everton kulübü yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı daha sonra açıklanacak.
İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE PREMİER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
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