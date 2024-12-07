Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

13:067/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Premier Lig'in 15. haftasında Everton ile Liverpool arasında oynanması gereken Merseyside derbisi ertelendi.
Premier Lig'in 15. haftasında Everton ile Liverpool arasında oynanması gereken Merseyside derbisi ertelendi.

İngiltere Premier Lig 15. haftasında Everton evinde Liverpool’u konuk edecekti. Bugün saat 15.30’Da oynaması beklenen maçın ertelendiği açıklandı. Peki, Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

Premier Lig'in 15. haftasında Everton ile Liverpool arasında oynanması gereken Merseyside derbisi ertelendi.

Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Saat 15:30'da Goodison Park'ta oynanması gereken mücadele için Everton kulübü yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı daha sonra açıklanacak.

İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Everton
#Liverpool
#Premier Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK 2024 ENFLASYON ORANLARI: 6 aylık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?