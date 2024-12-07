Premier Lig'in 15. haftasında Everton ile Liverpool arasında oynanması gereken Merseyside derbisi ertelendi.

Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Everton - Liverpool maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Saat 15:30'da Goodison Park'ta oynanması gereken mücadele için Everton kulübü yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.