Eylül ayının en iyi golü Onuachu'nun: Ödülü takdim edildi

Trabzonpor'da Paul Onuachu’nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.