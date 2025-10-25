Yeni Şafak
Eylül ayının en iyi golü Onuachu'nun: Ödülü takdim edildi

20:3325/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Paul Onuachu'ya maç öncesi ödülü takdim edildi.
Paul Onuachu'ya maç öncesi ödülü takdim edildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Paul Onuachu'ya ödülü takdim edildi.

Trabzonpor'da Paul Onuachu’nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.


Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.





#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Trendyol Süper lig
