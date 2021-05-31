Eyüp Yeşilyurt Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’de 5-6 Haziran tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçimlerde mevcut başkan Ali Koç’un ardından ikinci aday Eyüp Yeşilyurt oldu.
1970 yılında İstanbul’da doğan Yeşilyurt, ticaretle uğraşırken, başkanlık çalışmalarıyla alakalı 7 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı gerçekleştireceğini ifade etti.
Eyüp Yeşilyurt başkanlık seçimleri için yazılı bir açıklama yayınladı ve mevcut başkan Ali Koç'un rakibi oldu.
Fenerbahçe'de kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un rakibi oldu pic.twitter.com/iBfNlSHCJC
Fenerbahçe'de kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un rakibi oldu pic.twitter.com/iBfNlSHCJC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 31, 2021