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Eyüp Yeşilyurt Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde Eyüp Yeşilyurt adaylığını açıkladı. Sarı lacivertlilerde Yeşilyurt, Ali Koç'un seçimlerdeki rakibi oldu.

Haber Merkezi İHA
Eyüp Yeşilyurt Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı
Eyüp Yeşilyurt

Fenerbahçe’de 5-6 Haziran tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçimlerde mevcut başkan Ali Koç’un ardından ikinci aday Eyüp Yeşilyurt oldu.

1970 yılında İstanbul’da doğan Yeşilyurt, ticaretle uğraşırken, başkanlık çalışmalarıyla alakalı 7 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı gerçekleştireceğini ifade etti.

Eyüp Yeşilyurt başkanlık seçimleri için yazılı bir açıklama yayınladı ve mevcut başkan Ali Koç'un rakibi oldu.


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