Umut Bulut'tan geceye damga vuran gol

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eyüpspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Karşılaşmaya 38 yaşındaki Umut Bulut'un attığı şık gol damga vurdu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Mikail’in pasında topla buluşan Umut’un ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği sert şut yanda auta çıktı.
69. dakikada sol kanatta topu alan Dibba’nın rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.
81. dakikada Dibba’nın pasında meşin yuvarlağı alan Umut’un ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafede çektiği sert şut ağlara gitti. 1-0
85. dakikada Caner Hüseyin’in pasıyla ceza alanı dışı sol çaprazında topun sahibi olan Muhammed’in yay yakınlarından şutu filelerle buluştu. 2-0
90+2. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Erdem’in ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Umut Bulut'un attığı golü izle
🔥 Umut Bulut kariyerinin son dönemlerinde, kariyerinin en güzel golünü attı! pic.twitter.com/3925jJwFXb
🔥 Umut Bulut kariyerinin son dönemlerinde, kariyerinin en güzel golünü attı! pic.twitter.com/3925jJwFXb— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 30, 2021