Eyüpspor'da Üzülmez dönemi sona erdi

İbrahim Üzülmez, Eyüpspor'un başında çıktığı 32 maçta 1.94 puan ortalaması yakalamıştı.
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
İbrahim Üzülmez, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklama ile gündem olmuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, koltuğunda birinin gözü olduğunu söylemişti. Üzülmez'in isim veremden bahsettiği kişinin Hikmet Karaman olduğu iddia edilmişti.