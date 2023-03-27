|
Reklam
Reklam
Spor

Eyüpspor'da Üzülmez dönemi sona erdi

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

16:10 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İbrahim Üzülmez, Eyüpspor'un başında çıktığı 32 maçta 1.94 puan ortalaması yakalamıştı.

İbrahim Üzülmez, Eyüpspor'un başında çıktığı 32 maçta 1.94 puan ortalaması yakalamıştı.

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi feshedildi.


Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


İbrahim Üzülmez, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklama ile gündem olmuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, koltuğunda birinin gözü olduğunu söylemişti. Üzülmez'in isim veremden bahsettiği kişinin Hikmet Karaman olduğu iddia edilmişti.








#1. Lig
#Eyüpspor
#İbrahim Üzülmez
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.