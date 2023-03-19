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Spor

Alt ligde Süper Lig gibi maç

Manisa Futbol Kulübü-Eyüpspor maçında her iki takımın kadrosunda Süper Lig'de oynamış toplam 21 futbolcu yer aldı.

16:18 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maçta Süper Lig'de forma giymiş oyuncuların çokluğu dikkati çekti.

Maçta Süper Lig'de forma giymiş oyuncuların çokluğu dikkati çekti.

1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü 57. dakikada Pa Dibba kaydetti.


Eyüpspor bu galibiyetle puanını 53'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Manisa Futbol Kulübü ise 39 puanda kaldı.


Süper Lig esintisi

Manisa FK-Eyüpspor maçında Süper Lig rüzgarları esti. İki takımın kadrosunda bulunan yıldız isimler dikkati çekti.


Manisa temsilcisinde 6, İstanbul ekibinde ise Süper Lig'de forma giymiş 15 futbolcu yer aldı.


İşte o isimler:

Manisa Futbol Kulübü:
Ömer Kahveci, Junior Fernandes, Kaan Kanak, Anıl Koç, Muhammed Mert, Adem Büyük

Eyüpspor:
Harun Tekin, Uğur Demirok, Luccas Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Cenk Ahmet Alkılıç, Halil Akbunar, Ryan Babel, Pa Dibba, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, İbrahim Akdağ, Del Valle, Umut Bulut, İbrahim Yılmaz






#1. Lig
#Eyüpspor
#Manisa Futbol Kulübü
26 dakika önce
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