Alt ligde Süper Lig gibi maç

Maçta Süper Lig'de forma giymiş oyuncuların çokluğu dikkati çekti.
1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü 57. dakikada Pa Dibba kaydetti.
Eyüpspor bu galibiyetle puanını 53'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Manisa Futbol Kulübü ise 39 puanda kaldı.
Manisa FK-Eyüpspor maçında Süper Lig rüzgarları esti. İki takımın kadrosunda bulunan yıldız isimler dikkati çekti.
Manisa temsilcisinde 6, İstanbul ekibinde ise Süper Lig'de forma giymiş 15 futbolcu yer aldı.