Falcao gidiyor Borre geliyor

Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Radamel Falcao ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Yıllık 5 milyon Euro maaş gideri bulunan Kolombiyalı oyuncuyu, Amerika’dan birçok takımın takip ettiği bilinirken, sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Galatasaray, Falcao’nun yerine ise bir başka Kolombiyalı futbolcu Santos Borre’yi transfer etmeyi planlıyor. Arjantin ekiplerinden River Plate forması giyen Borre’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı takım, 25 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz transfer etmek için düğmeye bastı. 1.74 boyundaki futbolcu, bitiriciliği, çalım yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor. Gelecek sezon Mustafa Muhammed’in yanına bu özelliklerde bir isim arayan Galatasaray, transfer sezonu açılmadan Kolombiyalı oyuncuyla söz kesmeye çalışacak.

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PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Kolombiya ekiplerinden Deportivo Cali altyapısından yetişen Borre, 2015 yılında 5 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer oldu. Aynı sezon Cali’ye kiralanan başarılı santrfor, 2016 yılını Villarreal’de kiralık olarak geçirdi. 25 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında ise Arjantin ekiplerinden River Plate tarafından 3.5 milyon Euro karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen Borre, ikinci sezonunda ise 44 maçta 13 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise 22 gol ve 5 asistle başarılı bir performans gösteren Arjantinli futbolcu, bu sezon ise çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti. Borre’nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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