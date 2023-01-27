Farioli: Atsak farklı olabilirdi

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Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli
Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Farioli açıklamasında; "Biz de gol şansları bulduk, atsak farklı olabilirdi. Beşiktaş'a evinde 5 şans verirseniz, bunları atarlar. Cenk Tosun, Türk futbolunun en pahalı transferi. Bunun nedenini gösterdi. İki takım arasındaki farklar ortaya çıktı. Biz genç bir takımız." dedi.
Teknik adam sözlerinin devamında; "Çok net pozisyonlar biz de bulduk ama golü atamadık. Bazı maçlarda 10 net pozisyon buluyoruz ama atamıyoruz. Oyuncularımızın skora ortak olma isteği eksikti. Aldığımız dersleri cebimize koyarak çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.