Farioli: Atsak farklı olabilirdi

Farioli açıklamasında; "Biz de gol şansları bulduk, atsak farklı olabilirdi. Beşiktaş'a evinde 5 şans verirseniz, bunları atarlar. Cenk Tosun, Türk futbolunun en pahalı transferi. Bunun nedenini gösterdi. İki takım arasındaki farklar ortaya çıktı. Biz genç bir takımız." dedi.