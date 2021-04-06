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Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Karagümrük evinde Hatayspora geçit vermedi
​Fatih Karagümrük-Hatayspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi Karagümrük 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Artur Sobiech kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 48'e yükseltti. Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

Gelecek hafta Karagümrük deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.


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