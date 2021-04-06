Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'a geçit vermedi

Uğurcan Çakır yine gönülleri fethetti: Doğum günü hediyelerini çocuklara bağışlıyor

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, doğum gününde kendisine gelen hediyeleri UNICEF aracılığıyla zor durumdaki çocuklarla paylaştığını belirterek, herkesi buna katılmaya davet etti.