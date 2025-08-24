Fatih Tekke son haftaları işaret etti: 'Koku hoşuma gitmiyor'

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.





Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.





Fatih Tekke'nin öne çıkan açıklamaları şöyle:

'Biraz daha sakin kalmamız lazım'

"Zor olacağını söyledim. Oldu da... İlk yarı yine hızlarımız da düşüklük devam ediyor. Yine bazı oyuncular da fiziksel olarak problemler var. Mecburi değişiklikler oldu. İyi savunduğumuz bir dönem var. Bir kornerde tehlikeli oldular. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım. İstediğim şey bu. Topun rakipte olduğu anlar, en değerli anlar bizim için."

'Hepsini tebrik ediyorum'

"İlk yarı ön alan yine hiç olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu. Çok aşırı bağırmama rağmen problem sakin kalmak ve oyunu basitçe oynamak. Bunun sebepleri var, özgüveni olmayan oyuncular var. İçeride taraftarımızın ambiyansından endişe duyanlar var. Bu doğal. Şu an iyi gidiyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Yine top bizde olacak, rakibe geçince geçiş oynayacaklar. 3'te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz."





'Buna rağmen oralarda problemimiz var'

"Birincisi Uğurcan'ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz. Buna rağmen oralarda problemimiz var. Gerçekçi oyunda, çoğu zaman duyguyla hareket ediyoruz. Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. Zor süreçten geçtik, geçiyoruz. Çok şükür 3 puan almak, her maçı da daha farklı skorla yenmek olabilirdi."

'Koku hoşuma gitmiyor'

"Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor."



















