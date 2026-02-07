Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Kritik galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Çok zor bir deplasman'

"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor."

'Hep birlikte ayakta duracağız'

"Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız."

'Umarım Fenerbahçe maçına yetişir'

"Zubkov’un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde."

'Bu oyuncularla geldik, devam edeceğiz'

"Hedefimiz 4 veya 5 transferdi. 3 tane aldık. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerle 4’ü kaçırdık. Hatta biz aldık diye düşünüyorduk. Kenar oyuncuyla ilgili dün geceye kadar elden geleni yaptık ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi. Buraya kadar bu oyuncularla geldik, devam edeceğiz."



















