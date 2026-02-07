Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

22:507/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor karşısındaki galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Çok zor bir deplasmandan hak ettikleri üç puanı aldıklarını belirten Tekke, Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlığı bulunan yıldız ismin yetişme durumunu açıkladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Kritik galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
'Çok zor bir deplasman'

"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor."

'Hep birlikte ayakta duracağız'

"Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız."

'Umarım Fenerbahçe maçına yetişir'

"Zubkov’un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde."

'Bu oyuncularla geldik, devam edeceğiz'

"Hedefimiz 4 veya 5 transferdi. 3 tane aldık. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerle 4’ü kaçırdık. Hatta biz aldık diye düşünüyorduk. Kenar oyuncuyla ilgili dün geceye kadar elden geleni yaptık ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi. Buraya kadar bu oyuncularla geldik, devam edeceğiz."






#Trabzonspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?