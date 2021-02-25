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Fatih Terim kazanan kadroyu bozmayacak

Galatasaray’da teknik heyet, Alanyaspor maçının kazanan kadrosunu bozmayacak. Sarı-kırmızılı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmaya aynı dizilişle çıkacak. Tamamen hazır duruma gelen Falcao ve Feghouli de 21 kişilik kadroda yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig’de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, liderliğin keyfini sürüyor. 30 gün içerisinde 7 maç oynayarak zorlu bir fikstürü geride bırakan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, seriyi sürdürmek istiyor.

Kazanan kadro devam edecek

Ligde geçen hafta Alanyaspor’u 1-0 ile geçen Galatasaray’da teknik ekip, kazanan kadroyu bozmayacak. Cumartesi günü evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçındaki ilk 11 ile sahaya çıkacak. Teknik ekibin, zorlu Alanya deplasmanında takımın gösterdiği performanstan memnun kaldığı ve mevcut sistemle devam edeceği öğrenildi. Teknik heyet kalede Muslera’ya, defans hattında ise Yedlin, Luyindama, Marcao ve Ömer Bayram’a görev verecek. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes görev yapacak. Kanatlarda Arda Turan ve Onyekuru’yı oynatacak olan teknik heyet, en uçta ise Mustafa Muhammed ile sahaya çıkacak.

  • Yedek kulübesi güçlendi
  • Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ligde 5 maçtır takımını yalnız bırakan Sofiane Feghouli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte kadroya dönecek. Cezayirli oyuncunun maçta yedek soyunması bekleniyor. Feghouli’nin yanı sıra Radamel Falcao’nun da 21 kişilk maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Sakatlığı atlatmasına rağmen teknik heyetin tam hazır olmadan kadroya almadığı Falcao’nun karşılaşmaya yedek başlayacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Teknik heyet, maçın gidişatına göre iki yıldız ismi son 30 dakikada görevlendirmeyi planlıyor.

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