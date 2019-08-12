Fatih Terim ne zaman iyileşecek
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Fatih Terim ne zaman iyileşecek

Fatih Terim'in ne zaman ayağa kalkabileceği belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalya'daki Fiorentina maçından dönüşte İstanbul'da acilen ameliyata alınmasının ardından ünlü teknik adamın ne zaman yeşil sahalara döneceği sorusu önem kazandı. Fıtık ve dar kanal ameliyatı olan Terim'in 15-20 gün gibi bir sürede ayağa kalkabileceğine işaret eden Prof. Dr. Hidayet Akdemir, ameliyatın neden çok ani bir şekilde gerçekleştiğine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Göksel Sertaç Aksan Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı edildi.

Dün gece İtalya'da Fiorentina ile oynana hazırlık maçının ardından Galatasaray kafilesi Türkiye'ye döndü.

Bugün Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Fatih Terim'in bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olan Prof. Dr. Hidayet Akdemir, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in ameliyatına dair net bir yorum yapılmasının ancak tetkik değerlere sahip olunması halinde yapılabileceğinin altını çizen Akdemir, Terim'in ameliyatının ardından çok sayıda kişinin merak ettiği 'dar kanal ameliyatı' hakkında bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Hidayet Akdemir.
Prof. Dr. Hidayet Akdemir.

Dar kanalın "omurganın çapının daralması" olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akdemir, şunları söyledi:

"Bu sıkıntı kimi hastalarda doğuştan olur, kimilerinde sonradan gelişir. Eğer doğuştan bir dar kanal sıkıntısı varsa bu yapısal nedenlerle gerçekleşir.

Kişinin ilerleyen yaşlarında da dar kanal sıkıntısı görülebilir. Yaşın artmasıyla birlikte kemikler dejenere oluyor ve dar kanal dediğimiz çap daralması meydana geliyor. Dar kanal sorunundan müzdarip kişiler uzun süreli yürüyemezler. Tıpkı kalp hastaları gibi yürürken ara verip, dinlenir, sonra devam edebilirler. Uzun süreli yürüme yerine oturup dinlenme ihtiyacı duyarlar."

Fıtık tetiklemiş olabilir

Prof. Dr. Akdemir, kimi hastalarda hem dar kanal hem de fıtığın aynı anda görülebildiğine vurgu yaparak, "Bu gibi durumlarda fıtığın tetikleyici bir rol oynaması ihtimal dahilinde. Ani bir hareket yapan hastanın bir anda acillik olması mümkün. Fatih Terim'in gece bir anda ameliyata alınmasının sebebi, aniden yapılan ters bir hareket olabilir." ifadesini kullandı.

Fatih Terim, Fiorentina maçı öncesinde taraftarlarla buluştu.
Fatih Terim, Fiorentina maçı öncesinde taraftarlarla buluştu.
DHA

Fatih Terim ne zaman iyileşecek?

"Dar kanal ve fıtık ameliyatı olan bir hasta ortalama ne kadar bir sürede yeniden ayağa kalkar?" sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Akdemir, şöyle devam etti:

"Ameliyatta omurga kanalı mikro cerrahi yöntemle genişletiliyor, beraberinde bel fıtığı alınarak sinirlerdeki bası kaldırılıyor,hem fıtık hemde kanal darlığı düzeltiliyor.

Bu tarz bir operasyonun ardından hastalar genellikle aksi bir durum olmaması halinde 1 gün hastanede kalır.

Eğer ayaklarında bir his kaybı yoksa ertesi gün taburcu olurlar ve 15-20 günlük bir sürecin ardından yeniden günlük işlerini yapabilecek hale gelirler.

Fatih Terim ameliyat oldu
Fatih Terim ameliyat oldu

Galatasaray Futbol Takımı, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul'a döndü. Sarı kırmızılı kulüpten bugün yapılan açıklamada teknik direktör Fatih Terim'in İstanbul'a dönüşün ardından ameliyat olduğu belirtildi.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir."Feghouli de ameliyat edildiSarı-kırmızılı takımın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde böbrek sancısı şikayeti olan Sofiane Feghouli ameliyat oldu. Galatasaray’dan oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Floransa dönüşü uçakta böbrek sancısı şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Sağlık Bilgilendirmesi 🔗 https://t.co/cVZehUU1SJ pic.twitter.com/0jKrrHwi6H&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 12 Ağustos 2019

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