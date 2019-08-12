Fatih Terim'in ne zaman ayağa kalkabileceği belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı edildi.

Dün gece İtalya'da Fiorentina ile oynana hazırlık maçının ardından Galatasaray kafilesi Türkiye'ye döndü.

Bugün Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Fatih Terim'in bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olan Prof. Dr. Hidayet Akdemir, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in ameliyatına dair net bir yorum yapılmasının ancak tetkik değerlere sahip olunması halinde yapılabileceğinin altını çizen Akdemir, Terim'in ameliyatının ardından çok sayıda kişinin merak ettiği 'dar kanal ameliyatı' hakkında bilgiler paylaştı.

Dar kanalın "omurganın çapının daralması" olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akdemir, şunları söyledi:

"Bu sıkıntı kimi hastalarda doğuştan olur, kimilerinde sonradan gelişir. Eğer doğuştan bir dar kanal sıkıntısı varsa bu yapısal nedenlerle gerçekleşir.

Kişinin ilerleyen yaşlarında da dar kanal sıkıntısı görülebilir. Yaşın artmasıyla birlikte kemikler dejenere oluyor ve dar kanal dediğimiz çap daralması meydana geliyor. Dar kanal sorunundan müzdarip kişiler uzun süreli yürüyemezler. Tıpkı kalp hastaları gibi yürürken ara verip, dinlenir, sonra devam edebilirler. Uzun süreli yürüme yerine oturup dinlenme ihtiyacı duyarlar."

Fıtık tetiklemiş olabilir

Prof. Dr. Akdemir, kimi hastalarda hem dar kanal hem de fıtığın aynı anda görülebildiğine vurgu yaparak, "Bu gibi durumlarda fıtığın tetikleyici bir rol oynaması ihtimal dahilinde. Ani bir hareket yapan hastanın bir anda acillik olması mümkün. Fatih Terim'in gece bir anda ameliyata alınmasının sebebi, aniden yapılan ters bir hareket olabilir." ifadesini kullandı.

Fatih Terim ne zaman iyileşecek?

"Dar kanal ve fıtık ameliyatı olan bir hasta ortalama ne kadar bir sürede yeniden ayağa kalkar?" sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Akdemir, şöyle devam etti:

"Ameliyatta omurga kanalı mikro cerrahi yöntemle genişletiliyor, beraberinde bel fıtığı alınarak sinirlerdeki bası kaldırılıyor,hem fıtık hemde kanal darlığı düzeltiliyor.

Bu tarz bir operasyonun ardından hastalar genellikle aksi bir durum olmaması halinde 1 gün hastanede kalır.

Eğer ayaklarında bir his kaybı yoksa ertesi gün taburcu olurlar ve 15-20 günlük bir sürecin ardından yeniden günlük işlerini yapabilecek hale gelirler.