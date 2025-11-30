Yeni Şafak
Fatih Terim o maçta tribünde görüntülendi

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı teknik direktör Fatih Terim de izledi.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK-Çorum FK maçını tribünden izlerken görüntülendi.

Şu anda herhangi bir kulübü çalıştırmayan Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Trendyol 1. Lig'deki Bodrum FK - Çorum FK karşılaşmasını stadyumdan takip etti.


Tecrübeli teknik adamın kariyerine nerede devam edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce basına yansıyan haberlerde, Fatih Terim!in Çekya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevi için adaylar arasında olduğu iddia edilmişti.


Ancak bu uluslararası görevlendirme iddialarına ilişkin kulis bilgileri henüz kesin bir sonuca ulaşmadı.

