SÜPER LİG

'Fatih Terim Vagner Love'ı istiyor' iddiası

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, geçen sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Vagner Love'ı kadroya katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Haber Merkezi Diğer
Fatih Terim Galatasaray'daki 4. dönemini yaşıyor.

Fatih Terim Galatasaray'daki 4. dönemini yaşıyor.

Fotoğraf: AA

Devre arası transfer çalışmalarında önceliği takımının acil ihtiyacı olan sol bek bölgesine veren Fatih Terim'in, ikinci takviye için de sürpriz bir golcüyü gündemine aldığı belirtildi.

Habertürk'te yer alan haberde Terim'in gönlündeki ismin geçen sezon Alanyaspor’da gol krallığı yaşayan Vagner Love olduğu ifade edildi.

33 yaşındaki yıldızın hem forvet, hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Terim’in, Love’ın transferi için girişimde bulunulmasını istediği aktarıldı.

Para artı oyuncu

Kulübüyle sözleşmesini opsiyonlu olarak 2020 yılına kadar uzatan Brezilyalı golcü için uygun bir bonservis bedelini gözden çıkaran sarı-kırmızılıların, Alanyaspor kulübüne takas oyuncu da önerip bu transferi bitirmeyi planladığı belirtildi.

Geçen sezon gol kralı olan Vagner Love, bu sezon çıktığı 14 lig maçında 10 gol atma başarısı gösterdi.
Geçen sezon gol kralı olan Vagner Love, bu sezon çıktığı 14 lig maçında 10 gol atma başarısı gösterdi.

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