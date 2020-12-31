SÜPER LİG

Fatih Terim'in 5 maçlık cezasına indirim geldi

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayı 4'e indirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, iki maç sonra cezasını dolduracak ve Gençlerbirliği maçında sahadaki yerini alabilecek.

Haber Merkezi AA
Fatih Terim, Karagümrük maçında kırmızı kart görmüştü.

Fatih Terim, Karagümrük maçında kırmızı kart görmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını 4 karşılaşmaya düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 müsabakadan men cezasının 4 maça düşürüldüğü belirtildi.

Kurulun, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç men ve 26 bin lira para cezasını, "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından bir müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verdiği aktarıldı.

Deneyimli teknik adama, ayrıca müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para, tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 maç men ve 16 bin 500 lira para cezası uygulanmıştı.

  • Fatih Terim, böylece Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alabilecek.

Fatih Terim gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü: "Sen nasıl hakemsin?"
Fatih Terim gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü: "Sen nasıl hakemsin?"

Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada adeta çılgına döndü. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, mücadele içerisinde yaşanan bir pozisyonda kendisine itiraz eden Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.69. dakikada kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyuldu.Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki gösterdi.Terim, kırmızı kart gördüğü için Göztepe maçında takımının başında olamayacak.

Türkiye'nin konuştuğu hakem Mustafa Öğretmenoğlu'yla ilgili şoke eden detay
Türkiye'nin konuştuğu hakem Mustafa Öğretmenoğlu'yla ilgili şoke eden detay

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fatih Terim, Marcao ve Roco'nın kırmızı kart gördüğü mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, karşılaşmada verdiği kararlarla maçın en çok konuşulan ismi oldu.Terim'e kırmızı kartMüsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı.Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı. Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin!" diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız!" diye bağırdı.Karagümrük, maçı 10 kişi tamamladıFatih Karagümrük'te maçın son anlarında Enzo Roco kırmızı kart gördü.Maçın 90+5. dakikasında Galatasaray'ın attığı penaltı golünün ardından itirazlarından dolayı sarı kart gören Şilili savunma oyuncusu, 4 dakika sonra yine itirazdan dolayı bir kez daha sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı karttan oyun dışında kaldı.Marcao'ya maç bittikten sonra kırmızı kartGalatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, müsabakanın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın bitmesinin ardından rakip takım oyuncularıyla tartışan Marcao, soyuna odasına giderken hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.Koronavirüsü yenip maça çıkmışKarşılaşmanın ardından maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'yla ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Koronavirüsü yenen 42 yaşındaki hakemin hastalıktan çıkar çıkmaz Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına atandığı bildirildi."Böyle bir maça atanmasına şaşırdım"Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban konuyla ilgili, "Mustafa Öğretmenoğlu koronavirüse yakalanmıştı. Bu rahatsızlığı semptomlu geçirdi. Öyle bir rahatsızlığın ardından Karagümrük-Galatasaray gibi ciddi efora ihtiyaç duyulan bir maça atanmasına şaşırdım" ifadelerini kullandı.Fatih Terim gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü: "Sen nasıl hakemsin?"Karagümrük maçı bitti Fatih Terim yıldız ismin yanına gitti

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