Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed'in Saint-Etienne'e imzası iptal oldu

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mostafa Mohamed'in Fransa'ya gidişi iptal oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Mostafa Mohamed'in Saint-Etienne'e imzası ödeme planında çıkan sorunlar sebebiyle gerçekleşmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Terim'in bu sözleri sonrasında Mısırlı futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu.
Mostafa Mohamed kimdir?
- 28 Kasım 1997 yılında Mısır'da doğan Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) 22 yaşında. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan genç oyuncu, Mısır dışına daha önce hiç çıkmadı. Santrfor olarak görev yapan Mostafa Mohamed, Mısır'da Muhammed Salah'tan sonra en yetenekli oyuncu olarak gösteriliyor. Zamalek alt yapısında yetişen oyuncu hala aynı kulüpte görev almaya devam ediyor. 1.85 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile 4.5 yıllık anlaşmaya varmıştı ancak Zemalek Kulübü, görüşmeleri durdurdu. Fransız kulübü görüşmelerin durduğunu doğruladı (🖇le10sport) pic.twitter.com/i4ufu9Nf91
Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile 4.5 yıllık anlaşmaya varmıştı ancak Zemalek Kulübü, görüşmeleri durdurdu. Fransız kulübü görüşmelerin durduğunu doğruladı (🖇le10sport) pic.twitter.com/i4ufu9Nf91— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021
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