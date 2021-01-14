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Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed'in Saint-Etienne'e imzası iptal oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in alınması yönünde rapor verdiği Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in Saint-Etienne'e imza atması bekleniyordu. Fransız basınının geçtiği son dakika haberine göre 23 yaşındaki forvet oyuncusunun Fransa'ya transferi iptal oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed.

Mostafa Mohamed.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mostafa Mohamed'in Fransa'ya gidişi iptal oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Mostafa Mohamed'in Saint-Etienne'e imzası ödeme planında çıkan sorunlar sebebiyle gerçekleşmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in bu sözleri sonrasında Mısırlı futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu.

Mostafa Mohamed kimdir?

  • 28 Kasım 1997 yılında Mısır'da doğan Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) 22 yaşında. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan genç oyuncu, Mısır dışına daha önce hiç çıkmadı. Santrfor olarak görev yapan Mostafa Mohamed, Mısır'da Muhammed Salah'tan sonra en yetenekli oyuncu olarak gösteriliyor. Zamalek alt yapısında yetişen oyuncu hala aynı kulüpte görev almaya devam ediyor. 1.85 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

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