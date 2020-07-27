Federasyon açıkladı: Şike ortaya çıktı bir alt lige düşürüldüler

TFF, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Cizre Serhatspor'un 2018-2019 sezonu baraj maçında şike yaptığı gerekçesiyle bir alt lige düşürülmesine karar verdi.
2018-2019 sezonunda oynanan baraj maçları sonrasında birçok takımın mücadelelerin sonuçlarına dair şike iddiaları ve itirazları bulunuyordu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
- Cizre Serhat Spor Klb. hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucu etkilemekten bir alt lige düşürülmesine ayrıca FMT 24 1C maddesi uyarınca anılan müsabakada 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte mevcut puanından 6 puan silinmesine karar verilmiştir.
Diğer ceza alanlar;
- Murat Acet (Cizrespor Yöneticisi)
- Hamit Taşkın (Cizresporlu futbolcu)
- Umut Arıkan (Silopili futbolcu)
- Muhammed Onur Demir (Silopili futbolcu)
- Fezai Özden (Yönetici)
- Abdurrahim Varol (Futbolcu)
Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.07.2020 Tarih ve 69 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlara göre Cizre Serhat Spor şike yaptığı gerekçesiyle küme düşürüldü. Bununla birlikte 2 yönetici ve 4 futbolcuya da ceza verildi pic.twitter.com/7Lv8Ah7bPG
Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.07.2020 Tarih ve 69 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlara göre Cizre Serhat Spor şike yaptığı gerekçesiyle küme düşürüldü. Bununla birlikte 2 yönetici ve 4 futbolcuya da ceza verildi pic.twitter.com/7Lv8Ah7bPG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 27, 2020
Yorum