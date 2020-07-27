Federasyon açıkladı: Şike ortaya çıktı bir alt lige düşürüldüler

TFF, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Cizre Serhatspor'un 2018-2019 sezonu baraj maçında şike yaptığı gerekçesiyle bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

2018-2019 sezonunda oynanan baraj maçları sonrasında birçok takımın mücadelelerin sonuçlarına dair şike iddiaları ve itirazları bulunuyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

Cizre Serhat Spor Klb. hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucu etkilemekten bir alt lige düşürülmesine ayrıca FMT 24 1C maddesi uyarınca anılan müsabakada 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte mevcut puanından 6 puan silinmesine karar verilmiştir.

Diğer ceza alanlar;

Murat Acet (Cizrespor Yöneticisi)

Hamit Taşkın (Cizresporlu futbolcu)

Umut Arıkan (Silopili futbolcu)

Muhammed Onur Demir (Silopili futbolcu)

Fezai Özden (Yönetici)

Abdurrahim Varol (Futbolcu)