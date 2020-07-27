3.LİG

Federasyon açıkladı: Şike ortaya çıktı bir alt lige düşürüldüler

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonuna dair flaş bir açıklama yaptı. Belirtilen sezonda oynanan alt lig baraj maçları ile ilgili şike soruşturması tamamlandı. Buna göre bir ekibin şike yaptığı kesinleşti ve bir alt lige düşürülmesine karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cizrespor'a TFF tarafından şike cezası verildi.

Cizrespor'a TFF tarafından şike cezası verildi.

TFF, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Cizre Serhatspor'un 2018-2019 sezonu baraj maçında şike yaptığı gerekçesiyle bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

2018-2019 sezonunda oynanan baraj maçları sonrasında birçok takımın mücadelelerin sonuçlarına dair şike iddiaları ve itirazları bulunuyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

  • Cizre Serhat Spor Klb. hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucu etkilemekten bir alt lige düşürülmesine ayrıca FMT 24 1C maddesi uyarınca anılan müsabakada 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte mevcut puanından 6 puan silinmesine karar verilmiştir.

Diğer ceza alanlar;

  • Murat Acet (Cizrespor Yöneticisi)
  • Hamit Taşkın (Cizresporlu futbolcu)
  • Umut Arıkan (Silopili futbolcu)
  • Muhammed Onur Demir (Silopili futbolcu)
  • Fezai Özden (Yönetici)
  • Abdurrahim Varol (Futbolcu)

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