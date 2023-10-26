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Spor

Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 3.hafta karşılaşmasında sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ömer Çelikbaşlı
21:35 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:55 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe 18'de 18 yaptı.

Fenerbahçe 18'de 18 yaptı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 3.hafta karşılaşmasında sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri dakika (42') Michy Batshuayi ile (52') (90+3) Miha Zajc'dan gelirken, Ludogorets'in tek golünü 63.dakikada Becao (K.K) attı.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.



Maçın hikayesi:

Karşılaşmaya sarı lacivertliler her zamanki gibi önde baskı oyunu ile başlayamadı. Rakibin orta sahada üstünlük kurması ve oyunu kanatlara yığmasıyla birlikte, Fenerbahçe savunma arkasına uzun top atmak zorunda kaldı. Batshuayi’nin oyun kurulumu için geriye gelmemesi ve hatlar arası bağlantının da kopması, temsilcimizin tehlikeli pozisyonlar üretememesine neden oldu. İsmail ve Szymanski’nin yokluğunda Crespo ve Zajc, orta sahanın dinamizmini kaldıramadı.


42. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe, Batshuayi’nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.


İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz, Miha Zajc ile 52. dakikada 2-0 öne geçirdi. Sol kanatta Oosterwolde’nin içeriye çevirdiği topu tamamlayan Sloven oyuncu farkı ikiye çıkardı.


65. dakikada bir korner organizasyonu esnasında Naressi’nin vuruşu Becao’ya çarptı ve yön değiştirerek filelerle buluştu. Konuk ekip bu golle farkı bire indirdi: 2-1.


90+3. dakikada Szyamaksi'nin içeri çevirdiği topu Miha Zajc tamamladı: 3-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.


18'de 18

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte resmi maçlardaki galibiyet serisini 18'e çıkardı.


İlki gerçekleşti

Sarı-lacivertli kulüp Avrupa sahnesinde grup maçlarında ilk defa 3'te 3 yaparak başladı.


İrfan Can Kahveci 'dalya' dedi

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı.






#Fenerbahçe
#Ludogorets Razgrad
#Konferans Ligi
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