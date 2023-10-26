Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

Karşılaşmaya sarı lacivertliler her zamanki gibi önde baskı oyunu ile başlayamadı. Rakibin orta sahada üstünlük kurması ve oyunu kanatlara yığmasıyla birlikte, Fenerbahçe savunma arkasına uzun top atmak zorunda kaldı. Batshuayi’nin oyun kurulumu için geriye gelmemesi ve hatlar arası bağlantının da kopması, temsilcimizin tehlikeli pozisyonlar üretememesine neden oldu. İsmail ve Szymanski’nin yokluğunda Crespo ve Zajc, orta sahanın dinamizmini kaldıramadı.