Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, erteleme maçında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede sarı-lacivertlilerin önemli isimleri forma giyemiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11'leri:
Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.
Statü nedeniyle yoklar
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamadı.