Fenerbahçe Alanyaspor karşısında son dakikada yıkıldı - ÖZET

21:5517/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Fenerbahçe, erteleme maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de ilk haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Semedo ve En-Nesyri'nin golleriyle öne geçse de son dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 1. haftanın erteleme maçında sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen uzatma anlarında kalesinde gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini Semedo ve En-Nesyri kaydederken Alanyaspor'un golleri ise İbrahim Kaya ve Yusuf Özdemir'den geldi. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.


Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11'leri:


Fenerbahçe:
İrfan Can Eğribayat, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.
Alanyaspor:
Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


13' Talisca topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.

18' İbrahim Kaya, Alanyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

45' İlk yarı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48' En-Nesyri'nin vuruşunda top direkten döndü.

57' Fenerbahçe'de Talisca'nın kullandığı penaltıda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

73' Nelson Semedo, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1

76' Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle 2-1 öne geçti.

90+2' Alanyaspor, Yusuf Özdemir'le eşitliği sağladı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.


Fenerbahçe'de 4 eksik


Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.


Statü nedeniyle yoklar


Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamadı. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamadı.




