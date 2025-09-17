Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 1. haftanın erteleme maçında sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen uzatma anlarında kalesinde gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini Semedo ve En-Nesyri kaydederken Alanyaspor'un golleri ise İbrahim Kaya ve Yusuf Özdemir'den geldi. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.