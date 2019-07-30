Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı'yı bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Barış Alıcı'nın bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verildiği belirtilerek, "Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'a kiralanan genç oyuncu toplamda 25 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde 2 gol 2 asist üretti.