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Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı

Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu Barış Alıcı’yı, bu kez de 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiraladı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Fotoğraf: Ömer Ürer

Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı'yı bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Barış Alıcı'nın bir yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verildiği belirtilerek, "Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

  • Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'a kiralanan genç oyuncu toplamda 25 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde 2 gol 2 asist üretti.

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