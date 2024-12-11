Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salon'unda oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın (12 Aralık Perşembe) Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 maç yenilgi yaşayan Monaco ise 4. sırada bulunuyor.