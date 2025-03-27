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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı konuk edecek

10:1227/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
AA
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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı konuk edecek
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, yarın oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.


Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor.


Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.


Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.

#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
#Baskonia

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