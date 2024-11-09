Fenerbahçe Beko’dan Euroleague’de üst üste 3. galibiyet

Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri bu sonuçla Euroleague’de 8. haftayı 6 galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Asvel müsabakası ile birlikte Maccabi ve Partizan galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkardı. Öte yandan bu sezon dış sahada oynadığı A. Efes, ALBA Berlin ve ASVEL müsabakalarını da kazanmayı başardı.