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Fenerbahçe Beko’dan Euroleague’de üst üste 3. galibiyet

Fenerbahçe Beko’dan Euroleague’de üst üste 3. galibiyet

11:119/11/2024, Cumartesi
IHA
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Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 8. hafta maçında Fransız ekibi ASVEL’i 77-73 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

THY Euroleague’de ASVEL’e konuk olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ilk yarısını 36-33 geride kapattığı maçı 77-73 kazanarak Fransa’dan galibiyetle döndü. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Marko Guduric 12, Bonzie Colson 10 sayıyla katkı sağladı.


Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri bu sonuçla Euroleague’de 8. haftayı 6 galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Asvel müsabakası ile birlikte Maccabi ve Partizan galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkardı. Öte yandan bu sezon dış sahada oynadığı A. Efes, ALBA Berlin ve ASVEL müsabakalarını da kazanmayı başardı.


Sarı-lacivertliler, ligin 9. haftasında 12 Kasım Salı günü Alman takımı Bayern Münih’i konuk edecek.



#Fenerbahçe Beko
#Euroleague
#ASVEL

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