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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

14:194/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına start verdi.
Fenerbahçe derbi hazırlıklarına start verdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 15. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, zorlu mücadelenin hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.


Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlığını atlattı ve takımla çalıştı. Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.


Fenerbahçe, Beşiktaş ile 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Süper Lig

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