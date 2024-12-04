Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 15. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, zorlu mücadelenin hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlığını atlattı ve takımla çalıştı. Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.