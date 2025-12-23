Yeni Şafak
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine gitmiyor! Nedeni canlı yayında açıklandı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine gitmiyor! Nedeni canlı yayında açıklandı

16:2223/12/2025, Salı
Ziraat Türkiye Kupası gru aşamasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maçta siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın, rahatsızlığı nedeniyle stadyuma gelmeyeceği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Bu maç öncesi siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ile ilgili flaş bir bilgi paylaşıldı. Başkan Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle derbiyi stadyumda izlemeyeceği ifade edildi.


HT Spor yorumcusu Sercan Dikme, canlı yayında şu bilgiyi paylaştı:

"Sayın Başkan Serdal Adalı'nın bir rahatsızlığı olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun. Birkaç gündür bir rahatsızlığı varmış. Ciddi bir durum yok ancak zannediyorum bir serum takviyesi almış bu yüzden Fenerbahçe maçını stadyumdan takip edemeyeceğini söyleyelim."


#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
