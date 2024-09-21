Fenerbahçe deplasmanına giden Galatasaray taraftarları isyan etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi deplasmana giden sarı-kırmızılı taraftarlar, gösterilen muameleye isyan etti.
Süper Lig'de bu akşam dev bir heyecan yaşanacak. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadelede misafir takım tribününde Galatasaraylı taraftarlar da yer alacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi RAMS Park'ta toplanarak otobüslerle Kadıköy'e geçti. Ülker Stadyumu'na ulaşan Galatasaraylı taraftarlar yaşanan sıkışıklığa isyan etti.