Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe-Erzurumspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım geriden gelerek 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marco Asensio, 70 ve 78. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Talisca kaydetti. Erzurumspor'un tek golünü ise 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu attı.
Alınan bu sonucun ardından C Grubu'nda Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise 3 puanda kaldı.
Fenerbahçe-Erzurumspor maç özeti
13. dakikada ani gelişen atakta Nene'nin ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Fred, kaleciden sıyrılmak istedi. Kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak Nene'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
40. dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği top savunmaya çarpıp ceza sahası dışı sağ çaprazında Mustafa Fettahoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.
53. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağdan Yiğit Efe'nin pasında ceza sahası içi sağ çağrazda rakibinden sıyrılan ve sıfıra inen Nene'nin yerden pasında altıpas önünden Asensio'nun şutunda top filelere gitti: 1-1.
70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına koşu yapan Talisca'yı gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan karşı karşıya durumda kalecinin üzerinden şık aşırtmasında top ağlarla buluştu: 2-1.
76. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılırken Ömer Arda Kara'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay, beyaz noktayı gösterdi.
78. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
90. dakikada sağdan Mert Müldür'ün ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çizgi üzerinden son anda çıkardı.
Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.