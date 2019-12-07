SÜPER LİG

Fenerbahçe Gençler’e patladı

Ligde üst üste 2 deplasmanda 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyet hasretine Gençlerbirliği’ni farklı yenerek son verdi. Vedat Muriqi (2), Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse’nin golleriyle kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi

Ergün Balcı Yeni Şafak
Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci

Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci

Süper Lig’in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Gençlerbirliği’ni geriye düştüğü maçta 5-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sari-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (2) Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse kaydederken, Ankara temsilcisinin sayıları ise Sio ve Stancu’dan geldi. Fenerbahçe bu sonucun ardından 2 hafta aranın ardından kazanmanın sevincini yaşadı. Maçın ilk tehlikeli atağında konuk ekip golü buldu. 9. dakikada sağdan gelişen atakta Candeias’ın yerden yaptığı ortada Serdar’dan seken topu Sio’nun gelişine sol ayağıyla çektiği sert şut ağlarla buluştu: 0-1. 23’te Isla’nın sağdan ortasında Vedat Muriqi’in yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 32’de Kruse’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun kaleyi karşısına alarak yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1. 39’da Rodriguez-Kruse ikilisinin paslaşmasının ardından ceza sahasına seken topu iyi takip eden Vedat Muriqi, Candeias’tan önce kayarak topu alarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. 74’te Ozan’dan aldığı topla ceza sahası önünde buluşan Ferdi’nin önünü boşaltıp çektiği şut kalecinin müdahalesine rağmen direğe çarpıp ağlarla buluştu: 4-1. 78’de Nadir’in pasında topu kontrol eden Stancu, direğin dibine gönderdiği sert şutla skoru 4-2 yaptı. 87’de Rodrigues’in pasında Max Kruse maçın skorunu belirledi: 5-2.

Kadroda Sadık sürprizi

F.Bahçe’de sarı kart cezalısı Dirar ile sakat Mevlüt ve Moses kadroda yer almadı. Performansı eleştirilen Zanka yedek kulübesine çekilirken yerine Sadık ilk 11’de görev yaptı. Stoper Sadık-Serdar ikilisinden oluştu. Formasını kaybeden Zanka, bu sezon ilk kez 11’e giremedi. Sadık ise bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. Geçen hafta Göztepe deplasmanında oynamayan Hasan Ali ağrıları tam geçmese de iğne olarak sahaya çıktı. Ozan Tufan orta alanın sağında oynadı. Cezası sona eren Isla da formasına kavuştu.

  • Önemli olan takımın kazanması
  • F.Bahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, attığı gollerden önce takımın kazanmasının önemine vurgu yaptı. Maçtan sonra açıklama yapan Kosovalı santrfor “Gollerimden önce takımın kazanması çok daha önemli. Galibiyete asist ve golle katkı yaparsam daha da mutlu oluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkinci yarıda her ne kadar biraz oyundan kopsak da kaliteli ayaklarla sonuca gittik. Önümüzdeki hafta Sivas maçını oynayacağız. Oradan bir galibiyetle Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz” dedi. Uzun zamandır takımla idmana çıkmadığını söyleyen Vedat, “Doktorlar, ‘Bileği koruyoruz ama başka taraftan sıkıntı yaşayabiliriz’ dediler. Maçta biraz ağrı hissedince riske etmedim. Sivas maçına yüzde yüz hazır çıkacağımı düşünüyorum” diye konuştu.
  • Muazzam bir duygu
  • İkinci yarıda oyuna giren ve F.Bançe’nin 4. golünü atan Ferdi Kadıoğlu, “Takım ve kendim için çok mutluyum. Gol attığım için de ayrıca mutluyum. Hoca bana 45 dakika verdi, onun için de çok mutluyum”dedi. Ligde 2. golünü atan 20 yaşındaki futbolcu, gol sevinciyle ilgili ise “Çok değişik, muazzam bir duygu. Daha önce de gol attım ama taraftar yoktu. Bu ambiansın önünde dizlerimin üzerinde kayarak bu anı yaşadım” ifadelerini kullandı.
  • Gol orucunu bozdum
  • F.Bahçe’de ilk golünü atan Max Kruse, ‘’Sonunda gol orucunu bozdum. Gol dışında 4-5 şansım da oldu gol için ama sonunda birini çizgiden geçirdim. Çok mutluyum’’ dedi. Üzerinde baskı olmadığını belirten Alman yıldız, ‘’Dışarıdan gelen bir baskı vardı. Tabii ki daha çok gol de atabilirdim. Biraz daha üstüne koymam gerekiyor ama baktığınızda bunu kırdım” diye konuştu.
  • 3. kez 5 gollü galibiyet
  • F.Bahçe, Kadıköy’de bu sezon 3. kez 5 gol atarak maç kazandı. Süper Lig’de 6. iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK (5-0) ve Konyaspor’dan (5-1) sonra G.Birliği’ni de 5 golle yendi.

Sörloth: Gördüğüm en coşkulu atmosfer Trabzon'da
Sörloth: Gördüğüm en coşkulu atmosfer Trabzon'da

Sörloth, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, transfer sürecinde Filip Novak ile iletişimde olduğunu, bordo-mavili ekibi büyük ve iyi bir kulüp olması nedeniyle tercih ettiğini aktardı. 1993-1994 sezonunda babası Goran Sörloth'un Bursaspor forması giydiğini anımsatan Sörloth, şöyle devam etti: "Babam her zaman çok olumlu düşünüyor ve transferime pozitif yaklaşıyordu. Tabii ki onun Türkiye'de oynadığı yılların üzerinden çok zaman geçti ve futbol dünyasında çok şey değişti. Artık her şey çok profesyonel ilerliyor. Ancak Trabzonspor'un benimle ilk ilgilendiği ve transfer görüşmeleri başladığı günden itibaren babam çok olumlu, istekli davrandı. Özellikle Trabzonspor'u tercih etmemde öne çıkan iki sebep olduğunu söyleyebilirim. Süper Lig'in çok çekişmeli ve zor bir lig olduğunu biliyordum. Ayrıca sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansınız oluyor. Bu liglerde kendinizi gösterme şansı bulmak da tercih etmemde öncelikli sebeplerden biriydi. Bir diğeri ise Trabzonspor'un çok iyi bir takıma sahip olup, her zaman zirveye oynayan bir kulüp olmasıydı."Performansındaki yükselişin oyun içinde kaldığı süreyle bağlantılı olduğunu anlatan Sörloth, bu konuda teknik ekipten büyük destek gördüğünü vurguladı.Golcü oyuncumuz Alexander Sörloth’un Trabzon’da yaşadığı ilginç anlar ve daha fazlası dergimizin 169. sayısında... #KuzeyinKralı pic.twitter.com/bN8ikK3Ieg&mdash; Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) December 6, 2019 Maç öncesi ve sonrasında teknik ekibin kendisini teşvik ettiğine ve performansının yükselmesi için görüşmeler yaptığına değinen Sörloth, "Bunun yanı sıra Trabzonspor ile Crystal Palace'ı karşılaştırdığınız zaman, Cyrstal Palace, önceliği ligde kalmak ve bir alt lige düşmemek olan bir takımdı. Trabzonspor ise her zaman mücadele etmeyi ve zirveyi hedefleyen bir takım. Burada daha fazla şans bulabiliyorsunuz. Performansımdaki değişimi de bununla açıklayabilirim." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Ünal Karaman'ı "Çok iyi bir antrenör." olarak tanımlayan Norveçli oyurcu, ofansif futbol anlayışının kendisinin istediği bir tarz olduğunu kaydetti."Atmosfer o kadar inanılmazdı ki birden kalp atışlarım hızlandı"Golcü futbolcu, Trabzonspor'da taraftarın coşkusu ve stattaki atmosferden etkilendiğini belirterek, "Futbolun içinde bulunduğum andan beri gördüğüm en iyi ve coşkulu atmosferin Trabzon'da olduğunu söyleyebilirim. En iyi taraftar grubu Trabzon'da. Burada taraftarımızın önünde oynadığımız Sparta Prag karşılaşmasında atmosfer o kadar inanılmazdı ki birden kalp atışlarım hızlandı. Devre arasında vücuduma heyecandan kramplar girmeye başlamıştı. Alışık olmadığınız bir durum ve ister istemez insanın vücudunda heyecan yaratıyor. Ben de o maçta bunun karşılığını vermeye çalışmıştım. Futbol hayatım boyunca gördüğüm gerçekten en iyi atmosferdi." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki futbol tarzını beğendiğini vurgulayan Sörloth, şöyle devam etti:"Açıkçası benim tam olarak aradığım durum. Türkiye'deki futbol tarzını seviyorum. Maç içerisinde defans oyuncularıyla mücadele etmek hoşuma gidiyor. Oyun içinde fiziksel gücünü kullanabilmeyi seven bir oyuncuyum. Maç içerisinde atak ve defans pozisyonları sıkça yaşanıyor. Ben de bu sayede fiziksel özelliklerimi kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu anlamda Süper Lig'in bana tam olarak uyduğunu söyleyebilirim. Kendini güç olarak geliştirebileceğin bir ülke burası.""Türkiye'ye şu an gelmiş olduğum için mutluyum"Trabzonspor'da iyi bir seviyede olduğunu, daha da iyi seviyelere gelebileceğini dile getiren Sörloth, "Eğer Türkiye'ye 1-2 yıl önce gelseydim ve şu anki tecrübelerime sahip olmadan Trabzonspor'da oynuyor olsaydım, belki de benden beklenen performansı gösteremeyecektim. Daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Bunu aslında tam olarak bilemeyiz. Futbol çok büyük bir iş ve bu büyük camiada tecrübe sahibi olmanız, neler yaptığınızı bilmeniz gerekir. Sürekli bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'ye şu an gelmiş olduğum için mutluyum. Daha erken gelmiş olsaydım belki sıkıntılar yaşayabilirdim. Doğru zamanda, doğru yerdeyim. Daha doğru olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı."50 kişi birden mağazanın içine doluşmaya başladı"Trabzon'da insanların kendisine olan ilgisinden memnun olduğuna işaret eden Norveçli forvet, kentte başından geçen ilginç bir hikayeyi ise şöyle anlattı:"İlk geldiğim günlerde bir televizyon almak için teknoloji mağazasına gitmiştim. Televizyonu satın aldıktan sonra bir taraftarımız benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi. Birlikte fotoğraf çekildik. Sanırım bir grup konuşmasında bu fotoğrafı yayınladı. Sonra hiç beklemediğim anda yaklaşık 50 kişi birden mağazanın içine doluşmaya başladı ve benimle fotoğraf çekilmeye çalıştı. Sağ olsun mağazanın yetkilileri yardımcı olmasalar, arabaya binip evime gidebilmem bile mümkün değildi. Çünkü bir anda onlarca kişi içeriye girerek fotoğraf çektirmek istedi. İnanılmazdı."Süper Lig&#39;de gol krallığı yarışında son durum🔥Cisse ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Jahovic ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Sörloth ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽──Listenin tamamı için👇https://t.co/d7orEiGrrp pic.twitter.com/sxBR5TpaiJ&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2019

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