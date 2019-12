Fenerbahçe Gençler’e patladı

Süper Lig’in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Gençlerbirliği’ni geriye düştüğü maçta 5-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sari-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (2) Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse kaydederken, Ankara temsilcisinin sayıları ise Sio ve Stancu’dan geldi. Fenerbahçe bu sonucun ardından 2 hafta aranın ardından kazanmanın sevincini yaşadı. Maçın ilk tehlikeli atağında konuk ekip golü buldu. 9. dakikada sağdan gelişen atakta Candeias’ın yerden yaptığı ortada Serdar’dan seken topu Sio’nun gelişine sol ayağıyla çektiği sert şut ağlarla buluştu: 0-1. 23’te Isla’nın sağdan ortasında Vedat Muriqi’in yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 32’de Kruse’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun kaleyi karşısına alarak yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1. 39’da Rodriguez-Kruse ikilisinin paslaşmasının ardından ceza sahasına seken topu iyi takip eden Vedat Muriqi, Candeias’tan önce kayarak topu alarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. 74’te Ozan’dan aldığı topla ceza sahası önünde buluşan Ferdi’nin önünü boşaltıp çektiği şut kalecinin müdahalesine rağmen direğe çarpıp ağlarla buluştu: 4-1. 78’de Nadir’in pasında topu kontrol eden Stancu, direğin dibine gönderdiği sert şutla skoru 4-2 yaptı. 87’de Rodrigues’in pasında Max Kruse maçın skorunu belirledi: 5-2.

Kadroda Sadık sürprizi

F.Bahçe’de sarı kart cezalısı Dirar ile sakat Mevlüt ve Moses kadroda yer almadı. Performansı eleştirilen Zanka yedek kulübesine çekilirken yerine Sadık ilk 11’de görev yaptı. Stoper Sadık-Serdar ikilisinden oluştu. Formasını kaybeden Zanka, bu sezon ilk kez 11’e giremedi. Sadık ise bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. Geçen hafta Göztepe deplasmanında oynamayan Hasan Ali ağrıları tam geçmese de iğne olarak sahaya çıktı. Ozan Tufan orta alanın sağında oynadı. Cezası sona eren Isla da formasına kavuştu.

Önemli olan takımın kazanması

F.Bahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, attığı gollerden önce takımın kazanmasının önemine vurgu yaptı. Maçtan sonra açıklama yapan Kosovalı santrfor “Gollerimden önce takımın kazanması çok daha önemli. Galibiyete asist ve golle katkı yaparsam daha da mutlu oluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkinci yarıda her ne kadar biraz oyundan kopsak da kaliteli ayaklarla sonuca gittik. Önümüzdeki hafta Sivas maçını oynayacağız. Oradan bir galibiyetle Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz” dedi. Uzun zamandır takımla idmana çıkmadığını söyleyen Vedat, “Doktorlar, ‘Bileği koruyoruz ama başka taraftan sıkıntı yaşayabiliriz’ dediler. Maçta biraz ağrı hissedince riske etmedim. Sivas maçına yüzde yüz hazır çıkacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Muazzam bir duygu

İkinci yarıda oyuna giren ve F.Bançe’nin 4. golünü atan Ferdi Kadıoğlu, “Takım ve kendim için çok mutluyum. Gol attığım için de ayrıca mutluyum. Hoca bana 45 dakika verdi, onun için de çok mutluyum”dedi. Ligde 2. golünü atan 20 yaşındaki futbolcu, gol sevinciyle ilgili ise “Çok değişik, muazzam bir duygu. Daha önce de gol attım ama taraftar yoktu. Bu ambiansın önünde dizlerimin üzerinde kayarak bu anı yaşadım” ifadelerini kullandı.

Gol orucunu bozdum

F.Bahçe’de ilk golünü atan Max Kruse, ‘’Sonunda gol orucunu bozdum. Gol dışında 4-5 şansım da oldu gol için ama sonunda birini çizgiden geçirdim. Çok mutluyum’’ dedi. Üzerinde baskı olmadığını belirten Alman yıldız, ‘’Dışarıdan gelen bir baskı vardı. Tabii ki daha çok gol de atabilirdim. Biraz daha üstüne koymam gerekiyor ama baktığınızda bunu kırdım” diye konuştu.

F.Bahçe, Kadıköy’de bu sezon 3. kez 5 gol atarak maç kazandı. Süper Lig’de 6. iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK (5-0) ve Konyaspor’dan (5-1) sonra G.Birliği’ni de 5 golle yendi.